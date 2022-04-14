Крупную партию наркотиков нашли у жителя Шу: ему грозит до 7 лет тюрьмы

Изъятые наркотики. Кадр из видео: Polisia.kz

До 7 лет тюрьмы грозит жителю Шу, который хранил в своем сарае марихуану и гашиш в особо крупном размере, сообщается на официальном медиа-портале МВД Polisia.kz.

52-летнего горожанина задержали сотрудники Управления по противодействию наркопреступности Департамента полиции Жамбылской области в ходе проведения ОРМ.

По месту жительства задержанного был проведен обыск, в ходе которого в сарае были обнаружены и изъяты наркотики. У мужчины нашли свыше 5,5 кг высушенной марихуаны и 65 грамм гашиша.

Подозреваемого поместили в ИВС. Проводится досудебное расследование по статье "Незаконное хранение наркотических средств в особо крупном размере".

Мужчине грозит от 3 до 7 лет тюрьмы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1965025-krupnuyu-partiyu-narkotikov-nashli-u-zhitelya-shu-emu-grozit-do-7-let-tyurmy/