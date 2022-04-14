Лжеполицейский хотел выманить деньги у астанчан, но нашел у них трамадол

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Столичные полицейские задержали 24-летнего мужчину, подозреваемого в мошенничестве, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции Нур-Султана.

В день, когда было совершено преступление, по версии следствия, подозреваемый увидел выходящих из аптеки молодых людей и представился сотрудником ОВД. Далее он заявил им, что они похожи на лиц, которые подозреваются в совершении преступления.

Лжеполицейский попросил молодых людей сесть к нему в машину, а после – увез их в направлении проспекта Женис и улицы Молдагулова, затем начал осматривать их карманы.

Далее, как установило следствие, а куртке одного из парней он нашел лекарственный препарат "Трамадол", после чего, под угрозой задержания и доставления в отдел полиции, пытался выманить у них денежные средства.

Как сообщили в пресс-службе полиции, у потерпевших не оказалось достаточной суммы, и тогда подозреваемый предложил им поехать на рынок, где якобы в ломбарде работает его супруга. Молодые люди оставили в ломбарде мобильный телефон стоимостью 70 тыс. тенге, договорившись, что заберут гаджет через день.

В настоящее время по данному факту столичные полицейские ведут досудебное расследование по статье "Мошенничество".

Проверяется причастность задержанного к другим аналогичным преступлениям, совершенным на территории столицы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1964990-lzhepolitseyskiy-hotel-vymanit-dengi-u-astanchan-no-nashel-u-nih-tramadol/