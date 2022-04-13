Черные риелторы убили алматинца, вывезли тело в пустынное место и подожгли

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48-летний житель Алматы стал жертвой черных риелторов. Обгоревшее тело мужчины с признаками насильственной смерти обнаружили близ села Каракемер в Енбекшиказахском районе. В убийстве подозреваются двое мужчин и женщина, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на департамент полиции Алматинской области.

25 марта близ села Каракемер местные жители обнаружили обгоревшее тело неизвестного мужчины. Как выяснилось, он скончался от острой кровопотери из-за ножевых ранений.

Погибшим оказался 48-летний житель Алматы, числившийся с середины марта пропавшим без вести.

По подозрению в совершении преступления полицейские задержали двоих мужчин и женщину.

"Все трое являются жителями Енбекшиказахского района. Старшему из подозреваемых 33 года, а младшему - 23.

В своих показаниях они пояснили, что совершили убийство с целью завладеть его квартирой в Алматы. Мужчина проживал один и якобы злоупотреблял алкоголем, чем и воспользовались подозреваемые.

Преступление было совершено на территории южной столицы. Затем тело жертвы вывезли на арендованной машине в Алматинскую область и попытались сжечь близ села Каракемер", - сообщил начальник Енбекшиказахской районной полиции Жаксылык Алтынбаев.

Подозреваемые помещены под стражу. В настоящее время материалы уголовного дела, возбужденного по ст.99 ч.2 п.7,8 УК РК (Убийство, совершенное из корыстных побуждений группой лиц по предварительному сговору), передают в Алматы по месту совершения преступления.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1964829-chernye-rieltory-ubili-almatintsa-vyvezli-telo-v-pustynnoe-mesto-i-podozhgli/