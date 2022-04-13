Задержан начальник управления криминальной полиции ДП Акмолинской области

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В Кокшетау сотрудники ДКНБ и департамента собственной безопасности МВД РК задержали двоих офицеров. Городской суд санкционировал арест, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Акмолинского областного суда.

В Кокшетау были задержаны начальник управления криминальной полиции ДП Акмолинской области Жанбулат Айтбаев и его подчиненный - старший оперуполномоченный Дулат Илипбаев.

Как рассказали в ДКНБ региона, 10 апреля была пресечена противоправная деятельность должностных лиц департамента полиции.

"В ходе проведения совместной с департаментом собственной безопасности МВД РК спецоперации в Кокшетау задержаны начальник управления криминальной полиции ДП Акмолинской области и старший оперуполномоченный отдела по разработке преступных группировок данного управления, причастные к злоупотреблению и превышению должностных полномочий с целью извлечения материальных выгод", - сообщили в ведомстве.

Во время обыска у полицейских изъяты денежные средства, имеющие отношение к расследуемому делу.

"ДКНБ по Акмолинской области проводится досудебное расследование по ст.361 ч.2-1 (Злоупотребление должностными полномочиями) и ст.362 ч.4 п.3 (Превышение должностных полномочий) УК РК", - дополнили в ведомстве.

В пресс-службе Акмолинского областного суда сообщили, что Жанбулату Айтбаеву и его подчиненному Дулату Илипбаеву санкционировали содержание под стражей на 10 суток.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1964817-zaderzhan-nachalnik-upravleniya-kriminalnoy-politsii-dp-akmolinskoy-oblasti/