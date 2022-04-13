Число пострадавших при стрельбе в метро Нью-Йорка увеличилось до 24

Стрельба произошла в метро Нью-Йорка. Фото: Liao Pan/China News Service via Getty Images

В нью-йоркском метро на станции 36th Street в Бруклине произошла стрельба. До 24 человек пострадали в результате инцидента, передает NY1.

Представители полиции Нью-Йорка заявили, что подозреваемым является 62-летний мужчина по имени Фрэнк Джеймс, и опубликовали две его фотографии.

По данным полиции, мужчина в зеленом строительном жилете был замечен в противогазе, он взорвал две дымовые шашки, а потом начал стрелять в пассажиров, преследуя их.

"Десять человек получили огнестрельные ранения, общее число раненых достигло 24 и может вырасти еще", – пишет издание со ссылкой на официальные лица.

Ранее в американском штате Техас в городе Гарланд подросток на заправке во время стрельбы убил трех человек, еще один находился в тяжелом состоянии в результате полученных травм.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1964751-chislo-postradavshih-pri-strelbe-v-metro-nyu-yorka-uvelichilos-do-24/