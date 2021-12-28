14-летний парень убил трех подростков на заправке в США

14-летний парень расстрелял трех подростков в минимаркете. Фото: Fox News

В американском штате Техас в городе Гарланд подросток на заправке во время стрельбы убил трех человек, еще один находится в тяжелом состоянии в результате полученных травм.

Полиция города Гарланд задержала 14-летнего подростка в связи со стрельбой на заправке, передает Fox News. Нападавший произвел не менее 20 выстрелов.

Согласно пресс-релизу полиции, стрельба произошла в воскресенье, 26 декабря, вечером. На камерах видеонаблюдения видно, как злоумышленник выходит из белого пикапа, заходит в магазин и открывает огонь.

Затем нападавший садится снова в машину с пассажирской стороны и уезжает с места преступления.

В результате происшествия три подростка от 14 до 17 лет погибли, четвертый, которому 15 лет, находится в больнице в тяжелом состоянии.

Полиция также ищет еще одного человека – водителя пикапа.

Внимание! Видео содержит шокирующие кадры и не рекомендуется к просмотру людям с неустойчивой психикой, беременным и лицам, не достигшим 18-ти лет.

Ранее 15-летний ученик открыл стрельбу в школе в США и убил четырех подростков.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1948822-14-letniy-paren-ubil-treh-podrostkov-na-zapravke-v-ssha/