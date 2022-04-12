Кредит на 1 млн тенге оформили на пенсионерку в Караганде

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69-летняя пенсионерка оказалась обманута неизвестным, который представился ей сотрудником банка, а затем оформил на женщину кредит в размере 1 млн тенге, передает официальный медиа-портал МВД РК Polisia.kz.

Сообщается, что 7 апреля в Михайловский отдел полиции УП города Караганды обратилась 69-летняя местная жительница.

Пожилая женщина рассказала, что ей позвонил человек, который представился сотрудником одного из банков. Он заявил, что якобы кто-то пытается похитить средства со счета пенсионерки, и, дабы избежать неприятностей, необходимо срочно застраховать счет.

"Женщина поверила незнакомцу и назвала все свои данные. А через некоторое время выяснилось: злоумышленник, воспользовавшись полученной информацией, оформил на пенсионерку кредит, который сразу снял со счета", – объяснили в полиции.

Сумма незаконно оформленного кредита составила 1 млн тенге.

"В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники криминальной полиции задержали 29-летнего мужчину. Он дал признательные показания", – добавили полицейские.

Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 190 УК РК "Мошенничество". Ведется расследование.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1964673-kredit-na-1-mln-tenge-oformili-na-pensionerku-v-karagande/