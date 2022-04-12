Чиновницы брали деньги с учителей за прохождение аттестации в ВКО

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В Усть-Каменогорске на скамье подсудимых оказались руководитель отдела дошкольного, общего среднего образования управления образования Восточно-Казахстанской области, глава службы управления персоналом этого же ведомства, а также две сотрудницы районного отдела образования. Их обвиняли в мошенничестве с использованием служебного положения, передает Noks.kz.

Как сообщили в пресс-службе суда ВКО, госслужащие вводили в заблуждение учителей. Они обещали им помощь в прохождении аттестации и получении квалификационной категории.

Ставки за услуги варьировалась от 150 до 200 тысяч тенге с человека. В результате чиновницы получили около 3 млн тенге.

Все денежные операции проводились через банковское приложение, средства поступали на счета знакомых и родственников.

На суде обвиняемые просили назначить им минимальное наказание. С учетом всех обстоятельств три фигурантки дела были приговорены к штрафам в 4,5, 6 и 13,3 млн тенге.

Четвертой женщине дали 3 года лишения свободы. Но из-за наличия у нее малолетнего ребенка исполнение наказания отсрочили на 5 лет.

Кроме того, экс-чиновницы пожизненно лишены права занимать должности на государственной службе.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1964655-chinovnitsy-brali-dengi-s-uchiteley-za-prohozhdenie-attestatsii-v-vko/