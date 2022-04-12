Мошенники запустили опрос от имени компании KEGOC

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Системный оператор Единой электроэнергетической системы Казахстана АО "KEGOC" предупредил казахстанцев о распространении фишинговой рассылки от имени компании. Сообщение появилось на официальном сайте АО "KEGOC".

Как сообщили в компании, ранее в Сети появились сообщения со ссылкой на опрос, который якобы проводит KEGOC. На самом деле ссылка ведет на фишинговый, то есть мошеннический, сайт.

"При этом мошеннический сайт оформлен тщательно: имеются логотип, фотографии с официального сайта и фейковые отзывы от пользователей, а также их вопросы в адрес техподдержки.

АО "KEGOC" сообщает, что информация по указанной ссылке не соответствует действительности, и в целях безопасности просит пользователей не реагировать на данную рассылку, не указывать персональные сведения и конфиденциальную информацию", - подчеркнули в компании.

Для распространения информации KEGOC использует только официальный сайт компании и аккаунты в социальных сетях Facebook и Instagram, говорится в сообщении.

Скриншот с фишингового сайта: carddecide.top

Напомним, ранее мошенники распространяли информацию от имени нацкомпании "КазМунайГаз".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1964548-moshenniki-zapustili-opros-ot-imeni-kompanii-kegoc/