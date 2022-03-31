Реклама об инвестициях в проекты "КазМунайГаз" оказалась уловкой мошенников

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Мошенники обманывают казахстанцев от имени национальной компании "КазМунайГаз" – гражданам от имени нацкомпании предлагают вложить деньги в инвестиционные проекты, сообщается на официальном сайте "КазМунайГаз".

Как сообщили в нацкомпании, в соцсетях появилась рассылка о привлечении средств граждан Казахстана в инвестиционные проекты. Фейковая информация рассылается от имени "КазМунайгаз".

"Национальная компания "КазМунайГаз" заявляет, что распространяемое рекламное объявление является недостоверным и носит мошеннический характер. Просим казахстанцев быть бдительными и доверять только официальным источникам", – заявили в компании.

Отмечается, что вся информация о деятельности нацкомпании размещается только на официальном сайте и на страницах компании в социальных сетях.

Скриншот: kmg.kz

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1963020-reklama-ob-investitsiyah-v-proekty-kazmunaygaz-okazalas-ulovkoy-moshennikov/