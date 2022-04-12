"Тело было еще мягкое": нашедшие новорожденного в пакете в Караганде рассказали подробности

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В субботу, 9 апреля, во время субботника в одном из дворов Караганды было найдено тело новорожденного. Сейчас полиция ищет мать ребенка. Между тем местные жители рассказали подробности жуткого инцидента.

Как рассказали карагандинцы телеканалу "Астана", тело малыша было найдено за гаражами - ребенка завернули в белый плотный пакет и выбросили в кучу с мусором.

"Мой сын увидел пакет. Открыл пакет, в пакете находился ребенок. Голенький новорожденный мальчик. Тело было еще мягкое. Ребенок, видать, только новорожденный. Скорая приехала, девчонки выскочили, сразу побежали, проверили: живой-неживой. Они среагировали быстро, сразу приехали. Но, к сожалению, малыш был уже мертв", - рассказала горожанка Елена Ярацкова.

По словам очевидцев, тело было обвито пуповиной. Не исключено, что малыш умер при рождении. Однако это не снимает ответственности с его матери - сейчас полиция занимается поисками женщины.

"В настоящее время сотрудниками полиции проводятся опрос жильцов близлежащих домов, а также оперативно-розыскные мероприятия по установлению матери новорожденного. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 100 УК РК "Убийство матерью новорожденного ребенка", - сообщили в областном департаменте полиции.

Местные жители не исключают и такой версии, что пакет могло принести паводками. Горожане рассказывают, что давно страдают от наводнений: в старой Узенке нет ливневок. Причем, старожилы видят в этой истории жуткий символизм: мертвого младенца вода выбросила на место бывшего роддома.

"Ребенка можно отдать в детдом, в дом малютки, но не убивать и не выкидывать на улицу! Человек, который на это способен - это человек больной вообще", - возмущен карагандинец Виктор Лим.

Телеканал отмечает, что в Караганде до сих пор нет специальных бэби-боксов, куда женщины могут принести отказных младенцев тайно. В упрздраве, между тем, напомнили, что малышей принимают в доме малютки.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1964547-telo-bylo-esche-myagkoe-nashedshie-novorozhdennogo-v-pakete-v-karagande-rasskazali-podrobnosti/