Тело новорожденного обнаружили в пакете в Караганде

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Тело новорожденного ребенка обнаружил житель Караганды рядом с гаражом во время уборки территории, сообщается в официальном Instagram Департамента полиции Карагандинской области.

Накануне в Кировский отдел полиции Караганды поступило сообщение от 26-летнего горожанина. Мужчина пояснил, что во время уборки территории, прилегающей к гаражу, он обнаружил тело младенца.

На место событий выехали сотрудники полиции.

Они установили, что карагандинец обнаружил тело ребенка мужского пола, на котором отсутствовали телесные повреждения. Оно находилось в пакете.

Стражи порядка начали оперативно-розыскные мероприятия по установлению матери новорожденного, провели опрос жильцов близлежащих домов.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 100 УК РК "Убийство матерью новорожденного ребенка".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1964306-telo-novorozhdennogo-obnaruzhili-v-pakete-v-karagande/