Кассир микрокредитной организации инсценировала разбойное нападение в Шымкенте

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В Шымкенте кассир микрокредитной организации инсценировала разбойное нападение, чтобы скрыть растрату. Она подговорила своего знакомого, который помог ей в осуществлении плана, передает официальный сайт МВД Polisia.kz.

В полицию позвонили из компании по выдаче микрокредитов и сообщили, что было совершено разбойное нападение.

Стражи порядка выехали на место происшествия. По словам кассира, примерно в 18.30 часов в помещение вошел мужчина среднего роста 30-35 лет, в медицинской маске и очках. Потом, угрожая ей ножом, забрал около 1 миллиона тенге и скрылся.

Правоохранители начали расследование по ст.192 УК РК "Разбой". Был составлен фоторобот подозреваемого, опрошены продавцы близлежащих магазинов и жильцы многоэтажных домов.

В течение суток полицейским удалось выйти на след мужчины. Им оказался житель Шымкента. Его задержали дома и доставили в управление.

Следователи установили, что разбой инсценировала кассир, чтобы скрыть растрату. В помощники она привлекла своего знакомого.

Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело по ст.419 УК РК "Заведомо ложный донос".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1964493-kassir-mikrokreditnoy-organizatsii-instsenirovala-razboynoe-napadenie-v-shymkente/