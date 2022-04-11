Казахстанка на почве ревности задушила подругу и скрывала это 13 лет

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Казахстанка много лет скрывала от всех страшную тайну. Но в один из дней не выдержала и добровольно сдалась в полицию, рассказав о совершенном ей преступлении в далеком 2008 году, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на ДУИС по Восточно-Казахстанской области.

С самого рождения Татьяна (имя изменено - прим. ред.) не была баловнем судьбы. Выросла в селе.

Жизнь сложилась так, что она оказалась сиротой еще в раннем детстве. Повзрослев, стала жить в гражданском браке, у нее родился ребенок-инвалид, сожитель ее бросил.

Однажды в весенний теплый день она, ее подруга и новый гражданский муж выехали отдыхать на природу.

"Находясь на берегу реки, мы все вместе начали распивать спиртное. Спустя время мой сожитель начал флиртовать с подругой, меня это вывело из себя, я ревновала, тем более у них раньше были отношения.

Когда муж отошел недалеко по надобности, меня словно замкнуло, я решила убить подругу. Подошла к ней, она была сильно пьяна, сняла пояс с ее же пальто, который накинула на ее шею, а затем стала душить.

Остановилась только тогда, когда поняла, что она перестала сопротивляться. Она была мертва. В это время вернулся супруг, он видел все, сказал, что надо скрыть следы преступления.

Мы погрузили тело в багажник машины и повезли в другую сторону, где неподалеку от трассы выгрузили мертвую подругу и уехали.

Конечно, в ходе следствия меня и мужа допрашивали. Сестра моей убитой приятельницы интересовалась, не видела ли я ее, но мы оба молчали.

Спустя некоторое время мы переехали в другой город. Устроились на работу в крестьянское хозяйство, здесь у меня родился внук. Но моя радость длилась недолго. К сожалению, опять случилась беда. Ребенок погиб от рук хозяина фермы.

У детей, как и у меня, не сложилась судьба. Сын мой тоже оказался за решеткой. С возрастом я стала задумываться о прошлом, меня тяготило мое преступление, за которое я дорого заплатила. Все беды в нашей семье были из-за меня. Спустя 13 лет я решила признаться в убийстве и пришла в полицию", - рассказала осужденная.

По словам старшего инспектора-психолога Алтынгуль Агатановой, Татьяна много размышляет о своей жизни. Часто рассказывает о детях и погибшем внуке, вспоминает подругу. Она искренне сожалеет о содеянном.

Сейчас она отбывает наказание в женской колонии ОВ 156/21 в Восточно-Казахстанской области. Татьяна была приговорена к 7 годам лишения свободы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1964438-kazahstanka-na-pochve-revnosti-zadushila-podrugu-i-skryvala-eto-13-let/