Пьяный мужчина устроил ночной переполох в Актау

Фото: lada.kz

В Актау полицейские, приехав на вызов о семейном скандале, обнаружили, что пьяный мужчина, запершись в свой машине, разъезжал по двору многоквартирного дома.

Как пишет Lada.kz, сообщение о семейном скандале в 33 микрорайоне поступило на пульт 102 поздно ночью.

Приехавшие по адресу стражи порядка увидели пьяного мужчину, который заперся в своей машине. Несмотря на уговоры своих друзей, он принялся ездить по двору.

В итоге автолюбителя задержали. Медицинское освидетельствование показало легкую степень алкогольного опьянения.

В отношении мужчины составили протокол за пьяное вождение. Материалы дела направлены в административный суд.

Актаусцу грозит административный арест на 15 суток и лишение прав на 7 лет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1964351-pyanyy-muzhchina-ustroil-nochnoy-perepoloh-v-aktau-video/