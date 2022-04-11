Погоню за вором по крышам домов устроили полицейские в Талдыкоргане (видео)

Кадр из видео: instagram.com/taldykorganec.insta

В Талдыкоргане стражам порядка пришлось взобраться на крыши частных домов, чтобы задержать подозреваемого в серийных кражах - горожане сняли происходящее на видео.

Как рассказали в Департаменте полиции Алматинской области изданию Sputnik Казахстан, вызов о проникновении в частный дом поступил ночью 10 апреля. Приехавшим по адресу полицейским хозяин дома рассказал, что услышал звон разбитого стекла и, по всей видимости, случайно спугнул вора.

Полицейские начали прочесывать местность и через два-три квартала услышали лай собаки, после чего заметили мужчину на крыше дома.

"Он пытался скрыться, но сотрудники полиции оцепили домостроение и предложили подозреваемому спуститься с крыши. Затем поднялись, нашли его, спрятавшегося на чердаке, и задержали.

С официальным заявлением о попытке краж в городскую полицию уже обратились двое горожан", - цитирует издание сообщение полиции.

Отмечается, что задержанному 35 лет. Он неоднократно привлекался к уголовной ответственности за кражи и изнасилование.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1964349-pogonyu-za-vorom-po-krysham-domov-ustroili-politseyskie-v-taldykorgane-video/