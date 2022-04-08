Оправданная полковник полиции не смогла сдержать слез в суде Костаная

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Сегодня в суде №2 Костаная вынесли оправдательный приговор в отношении заместителя начальника следственного управления ДП Костанайской области Айгуль Мамановой. Полковник полиции не смогла сдержать слез, передает "ТоболИнфо".

Во время следствия и суда Айгуль Маманова находилась в СИЗО. Под арестом она провела 11 месяцев и 4 дня. После оглашения вердикта женщина не смогла сдержать слез.

Уголовное дело в отношении бывшего заместителя начальника следственного управления департамента полиции Костанайской области было возбуждено по статье о превышении власти или должностных полномочий.

По версии следствия, она более двух лет занималась сбором денег с сотрудников для проведения имиджевых мероприятий: проводы на пенсию ветерана, награждение лучших по профессии, похороны, участие в акциях.

Незадолго до ареста Айгуль Маманову назначили заместителем начальника управления и присвоили звание "полковник полиции".

В итоге суд признал ее невиновной.

"Оправдать за отсутствием состава уголовного правонарушения", - зачитал вердикт судья Еримхан Кадырбаев.

У Айгуль Мамановой есть право на возмещение вреда за незаконное привлечение к уголовной ответственности.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1964176-opravdannaya-polkovnik-politsii-ne-smogla-sderzhat-slez-v-sude-kostanaya/