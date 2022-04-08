Таксиста убили при разбойном нападении в Шымкенте

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В конце февраля к стражам порядка позвонили из больницы Шымкента и сообщили, что к ним с тяжелыми травмами доставили мужчину. Он позже скончался. Оказалось, что на таксиста было совершено разбойное нападение. Полицейские приступили к выяснению обстоятельств дела, передает официальный сайт МВД Polisia.kz.

Сначала данный факт был зарегистрирован по ст.192 ч.3 п.2 УК РК "Разбой, совершенный с целью хищения имущества в крупном размере".

В течение нескольких дней оперативники вышли на след подозреваемых. Один из них оказался жителем Шымкента, другой - Туркестанской области. Оба безработные.

Один был взят под стражу на одной из кошар в Байдибекском районе. Спустя неделю его подельника задержали в отдаленной местности в Сарыагашском районе.

Оба пытались скрыться от преследования и решили отсидеться в загонах.

Машину жертвы разбойного нападения полицейские обнаружили в разобранном виде в одном из сел Туркестанской области.

Таксист от полученных тяжелых травм головы скончался в реанимации в начале марта.

Сейчас подозреваемые находятся в следственном изоляторе. В отношении них проводится досудебное расследование по двум статьям УК РК: "Разбой" и "Убийство". Назначены экспертизы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1964146-taksista-ubili-pri-razboynom-napadenii-v-shymkente/