Иностранца, находившегося в международном розыске, задержали в Шымкенте

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Сотрудники Управления по противодействию экстремизму департамента полиции Шымкента задержали гражданина Узбекистана, числившегося в международном розыске, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП Шымкента.

Отмечается, что сейчас в третьем мегаполисе проводятся оперативно-профилактические мероприятия "Мигрант" и "Розыск". В ходе этих мероприятий и был задержан мужчина, которого подозревают в совершении уголовного правонарушения в Узбекистане. Он был объявлен в международный розыск.

В полиции подчеркнули, что 30-летний задержанный является приверженцем деструктивного религиозного течения.

Как выяснили правоохранители, задержанный потерял удостоверяющие личность документы и работал по частному найму у местного жителя.

Сейчас полиция восстанавливает документы подозреваемого, после чего будут приняты меры по его экстрадиции в Узбекистан.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1964100-inostrantsa-nahodivshegosya-v-mezhdunarodnom-rozyske-zaderzhali-v-shymkente/