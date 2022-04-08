Полиция США арестовала одного из главарей якудза при попытке купить ракеты ПВО

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Американские полицейские арестовали лидера японского преступного синдиката, который пытался купить ракеты ПВО, сообщает прокуратура южного округа Нью-Йорка.

В заявлении прокуратуры говорится, что за 57-летним Такеси Эбисава сотрудники Управления по борьбе с наркотиками США (DEA) наблюдали с 2019 года. Арестовать его удалось накануне, 4 апреля, в Нью-Йорке. Вместе с ним были задержаны трое граждан Таиланда.

Как сообщил сотрудник DEA, который выдавал себя за продавца оружием, Эбисава планировал приобрести оружие, чтобы передать его боевикам в Мьянме для защиты наркотиков.

"Наркотики предназначались для улиц Нью-Йорка, а поставки оружия предназначались для группировок в нестабильных странах", – заявил прокурор США Дамиан Уильямс.

Ранее в Казахстане провели спецоперацию по ликвидации международного наркоканала.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1964075-politsiya-ssha-arestovala-odnogo-iz-glavarey-yakudza-pri-popytke-kupit-rakety-pvo/