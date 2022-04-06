Спецоперацию по ликвидации международного наркоканала провели в Казахстане (видео)

Кадр из видео: polisia.kz

МВД ликвидирован транснациональный канал поставки синтетических наркотиков в Казахстан. Для чего ведомством было организовано тесное взаимодействие с коллегами из приграничных государств, передает официальный сайт Polisia.kz.

Совместная спецоперация по ликвидации деятельности наркосбытчиков проводилась в течение полугода в Алматы, Актобе, Атырау и Восточно-Казахстанской области.

Правоохранители установили пятерых казахстанцев, которые получали из-за рубежа посылки с раствором синтетических наркотиков. После чего они выпаривали сухой остаток и расфасовывали "товар" для реализации крупными партиями.

По словам и.о. начальника департамента по противодействию наркопреступности МВД РК Аскара Мухаметкалиева, за последние годы, учитывая поступление "синтетики" и ее компонентов из приграничных государств, сотрудничество с зарубежными коллегами стало приоритетным направлением.

Так, только за три месяца этого года с поличным задержаны 9 преступников. Из незаконного оборота изъято более 8 кг синтетических наркотиков.

Всего за 1 квартал текущего года выявлено 695 наркопреступлений, пресечена деятельность двух ОПГ, занимавшихся сбытом наркотиков в Нур-Султане и Атырауской области, а также ликвидировано 8 нарколабораторий в столице, Алматы, Алматинской, Актюбинской и Восточно-Казахстанской областях.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1963788-spetsoperatsiyu-po-likvidatsii-mezhdunarodnogo-narkokanala-proveli-v-kazahstane-video/