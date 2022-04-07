Задержан подозреваемый, открывший стрельбу в кафе Тараза

Подозреваемый. Фото: ДП Жамбылской области

Задержан подозреваемый, который 25 февраля открыл стрельбу в кафе "Discovery" в Таразе. В результате инцидента ранения получили двое человек. Их доставили в больницу, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Жамбылской области.

По информации ведомства, 7 апреля жамбылские полицейские задержали подозреваемого, который 25 февраля открыл стрельбу по двум посетителям кафе "Discovery" в Таразе.

После произошедшего 36-летний житель города находился в международном розыске по подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьями 24 часть 3, 99 часть 1 УК РК (Покушение на убийство).

"В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый был установлен и задержан в Алматы", - сообщили в ДП Жамбылской области.

Мужчина полностью признал свою вину. В настоящее время он водворен в следственный изолятор Тараза. Проводятся следственные мероприятия.

Напомним, в феврале сообщалось, что в кафе произошла стрельба. С места происшествия в больницу были доставлены два раненых человека.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1964028-zaderzhan-podozrevaemyy-otkryvshiy-strelbu-v-kafe-taraza/