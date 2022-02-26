Двое человек пострадали в ходе перестрелки в кафе в Таразе

Место, где произошла перестрелка. Фото: пресс-служба ДП Жамбылской области

В одном из увеселительных заведений Тараза произошла перестрелка, в ходе которой пострадали двое человек, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции Жамбылской области.

"25 февраля 2022 года около 22:30 на пульт "102" поступило сообщение о том, что в кафе "Discovery", расположенном по проспекту Абая в Таразе, между неустановленными лицами произошла перестрелка.

На место происшествия оперативно был направлен дежурный наряд полиции и патрульные полицейские", – говорится в сообщении областной полиции.

По данным департамента полиции, в ходе перестрелки двое человек получили ранения – их доставили в больницу.

В ДП сообщили, что обстоятельства произошедшего выясняются. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1958092-dvoe-chelovek-postradali-v-hode-perestrelki-v-kafe-v-taraze/