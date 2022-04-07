Угрожали позором: подозреваемых в вымогательстве задержали в Актау

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В Актау задержаны подозреваемые в вымогательстве. С письменным заявлением в полицию обратился житель города и сообщил, что его шантажируют и требуют деньги, передает официальный сайт МВД Polisia.kz.

По словам жителя Актау, трое мужчин с применением насилия и под угрозой распространения сведений, позорящих его достоинство, завладели его денежными средствами в размере 460 000 тенге.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили подозреваемых, которые ранее неоднократно привлекались к уголовной ответственности.

Сейчас по данному факту проводится досудебное расследование по статье 194 части 2 УК РК (Вымогательство). Подозреваемых водворили в изолятор временного содержания.

В середине марта сообщалось, что группу вымогателей задержали в ходе спецоперации в Восточно-Казахстанской области. Парни угрожали и требовали деньги у нескольких человек.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1964025-ugrozhali-pozorom-podozrevaemyh-v-vymogatelstve-zaderzhali-v-aktau/