Группу вымогателей задержали в ходе спецоперации в ВКО (видео)

Задержание. Фото: ДП ВКО

В Усть-Каменогорске задержана группа молодых людей в возрасте 19, 21, 22 лет по подозрению в вымогательстве, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Восточно-Казахстанской области.

По данным ведомства, в ноябре прошлого года двое парней под угрозой применения насилия решили взять дорогостоящий телефон, оформив кредит на знакомого.

Осуществить задуманное им удалось в одном из торговых домов Усть-Каменогорска. Ущерб составил более 500 тысяч тенге.

Оставаясь безнаказанными, в преддверии 2022 года при поддержке еще одного товарища молодые люди пошли на второе схожее преступление, где жертвой стал случайный прохожий.

У него под угрозами стали требовать деньги путем оформления онлайн-кредита, который был одобрен. В этом случае сумма ущерба составила 310 тысяч тенге.

На этом парни не успокоились и начали требовать от пострадавшего взять еще и товарный кредит. Опасаясь за свою жизнь, мужчина оформил на себя сотовый телефон стоимостью 150 тысяч тенге.

А в конце января еще один знакомый отдал подозреваемым 30 тысяч тенге и оформил на себя в кредит телефон. Ущерб составил свыше 200 тысяч тенге.

Задержанный. Фото: ДП ВКО

В ходе спецоперации всех троих задержали. Возбуждены уголовные дела по ст.194 ч.2 УК РК "Вымогательство", санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.

Известно, что ранее молодые люди уже привлекались к уголовной ответственности.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1960848-gruppu-vymogateley-zaderzhali-v-hode-spetsoperatsii-v-vko-video/