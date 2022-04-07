"Покупатель" шоколада обманул жительницу Тараза на 450 тыс. тенге

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Жительница Тараза обратилась в полицию с заявлением о том, что неизвестный, войдя к ней в доверие, причинил ей ущерб на 450 тыс. тенге, сообщает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции Жамбылской области.

Заявление от 59-летней местной жительницы поступило в Управление полиции города Тараза 4 апреля 2022 года.

Пострадавшая рассказала, что получила заказ на 1000 плиток шоколада "Казахстан" от неизвестного лица. Не оплатив заказ, злоумышленник скрылся с товаром в неизвестном направлении. Пострадавшая оценила ущерб в сумму 450 000 тенге.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили и задержали подозреваемого. Им оказался 34-летний житель села Аса Жамбылского района, который уже дал признательные показания.

В отношении задержанного начато досудебное расследование по части 1 статьи 190 УК РК (Мошенничество).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1964010-pokupatel-shokolada-obmanul-zhitelnitsu-taraza-na-450-tys-tenge/