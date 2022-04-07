Вооруженный ножом мужчина ворвался в продуктовый магазин в Алматы (видео)

Кадр из видео с места преступления: polisia.kz

Полицейские Алматы обезвредили вооруженного ножом мужчину, который ворвался в один из продуктовых магазинов и стал угрожать его сотрудникам, сообщается на официальном медиа-портале МВД Polisia.kz.

Инцидент произошел в микрорайоне Орбита. В полицию обратились местные жители, которые сообщили, что неизвестный в нетрезвом состоянии забежал в магазин и стал угрожать работникам, а также грозился покончить с собой. Отмечалось, что в руках у него был нож.

Начальник УП Бостандыкского района Думан Аухадиев сообщил, что первым на данное сообщение отреагировал патрульный экипаж "Буран-125". Стражи порядка прибыли на место событий спустя 3 минуты.

"Мужчина действительно находился в неадекватном состоянии и был вооружен. Чтобы не ставить под удар жизнь людей, кто в этот момент находился внутри магазина, патрульные действовали очень осторожно: отвлекая внимание вели с ним диалог и потихонечку приближались к фигуранту. В какой-то момент инспектору удалось схватить вооруженного человека и выбить из его рук нож", – рассказал о задержании Аухадиев.

Задержанным оказался 44-летний мужчина, который состоит на профилактическом учете как лицо, злоупотребляющее алкоголем. Его сопроводили на медосвидетельствование.

Обстоятельства происшествия устанавливаются. Далее будет дана правовая оценка действиям фигуранта.

В полиции отметили, что в результате инцидента никто не пострадал.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1964009-vooruzhennyy-nozhom-muzhchina-vorvalsya-v-produktovyy-magazin-v-almaty-video/