Россиянка 10 лет незаконно получала пенсию в Казахстане

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Приняв гражданство России, женщина еще 10 лет получала пенсию в Казахстане. Обман вскрылся спустя годы после проведения сверки с Государственным центром по выплате пенсий, сообщается на официальном медиа-портала МВД Polisia.kz.

Как выяснилось в начале апреля в ходе сверки с Государственным центром по выплате пенсий, на протяжении последних 10 лет выплаты гражданке РФ шли как с казахстанской, так и с российской стороны.

Жительница Усть-Каменогорска еще в 2004 году приобрела гражданство и оформила паспорт гражданина Российской Федерации, однако соответствующие органы РК об этом в известность не поставила.

По достижению пенсионного возраста 71-летняя женщина в течение 10 лет получала пенсию в двух странах. Но теперь россиянка обязана вернуть деньги в бюджет. Также на нее наложен штраф в соответствии с КоАП РК.

"За использование казахстанских документов 4 апреля иностранка привлечена к административной ответственности по статье 496 КоАП РК в виде штрафа в размере 100 МРП (306 300 тенге - прим. ред.), а также в настоящее время у нее изъяли казахстанские документы и зарегистрировали утрату гражданства Республики Казахстан", – рассказал первый заместитель начальника ДП ВКО Елдос Закимов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1963961-rossiyanka-10-let-nezakonno-poluchala-pensiyu-v-kazahstane/