Грабитель отобрал у карагандинца деньги и телефон

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Грабитель отобрал у прохожего деньги и телефон в Караганде. Стражи порядка задержали подозреваемого, сообщается на официальном медиа-портале МВД Polisia.kz.

1 апреля в Михайловский отдел полиции УП города Караганды поступило заявление от 28-летнего мужчины, который стал жертвой грабителя. По словам мужчины, вечером около 20:00 он следовал по одной из частных застроек, когда на него неожиданно напал неизвестный.

Нанеся потерпевшему телесные повреждения, грабитель отобрал у него денежные средства, мобильный телефон и скрылся в неизвестном направлении. Карагандинец оценил нанесенный ему ущерб в 56 тысяч тенге.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники криминальной полиции по "горячим следам" задержали подозреваемого. Им оказался 32-летний местный житель, который уже дал признательные показания.

Органы правопорядка возбудили уголовное дело по статье 191 УК РК "Грабеж". Ведется расследование.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1963951-grabitel-otobral-u-karagandintsa-dengi-i-telefon/