Мошенник выманил у жителя Актобе 660 тыс. тенге под предлогом продажи авто

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Житель Актобе стал жертвой мошенника. Аферист выманил у потерпевшего 660 тыс. тенге, сообщается на официальном медиа-портале МВД Polisia.kz.

6 апреля 2022 года в Управление полиции города Кокшетау с заявлением обратился 42-летний житель Актобе. По его словам, он, планируя покупку нового автомобиля, увидел на одном из популярных казахстанских сайтов объявление о продаже KIA Rio.

"Владелец" автомобиля якобы находился в Акмолинской области. У связавшегося с ним по телефону покупателя он попросил задаток в размере 660 тысяч тенге. Договорившись о сделке, заявитель, не подозревая об обмане, перечислил всю сумму, после чего аферист перестал выходить на связь.

По данному факту начаты оперативно-розыскные мероприятия. Стражи правопорядка выясняют все обстоятельства произошедшего.

Отмечается, что только в прошлом году в регионе было зарегистрировано свыше 830 фактов мошенничества, совершенных посредством интернет-ресурсов. Больше половины из них пришлось на Кокшетау — 426 фактов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1963939-moshennik-vymanil-u-zhitelya-aktobe-660-tys-tenge-pod-predlogom-prodazhi-avto/