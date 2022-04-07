Наркотики в носках нашли у иностранца на границе с Узбекистаном

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Полицейские Туркестанской области задержали иностранца, подозреваемого в контрабанде наркотических веществ, сообщает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу регионального департамента полиции.

В Сарыагашский районный отдел полиции поступило сообщение о задержании на пограничном посту "Жибек жолы" подозреваемого в контрабанде наркотических средств.

Как выяснилось, при пересечении указанного пограничного поста из Узбекистана в Казахстан на молодого мужчину среагировала служебная собака по кличке Кароша, подав знак голосом. Пограничники сразу же вызвали следственно-оперативную группу Сарыагашского РОП.

Стражи порядка установили, что подозреваемый – гражданин Республики Узбекистан. По прибытии на место происшествия при обыске полицейские обнаружили и изъяли у иностранца сверток с наркотическим средством, спрятанный в носках.

Изъятые вещественные доказательства сотрудники полиции направили на экспертизу. Согласно заключению, наркотическое средство оказалось "гашишем". Общий вес изъятого вещества – около 3 грамм.

Данный факт полицейские зарегистрировали в ЕРДР по статье 286 УК "Контрабанда изъятых из обращения предметов или предметов, обращение которых ограничено". Подозреваемый взят под стражу. В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование и выясняются все обстоятельства.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1963901-narkotiki-v-noskah-nashli-u-inostrantsa-na-granitse-s-uzbekistanom/