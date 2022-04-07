Угоняли и разбирали на запчасти: в Алматы орудовали серийные автоугонщики

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В Алматы задержали двоих подозреваемых в серии автоугонов. Сейчас они находятся под стражей, сообщается на официальном медиа-портале МВД Polisia.kz.

Группа серийных угонщиков занималась угоном подержанных автомобилей с целью их последующей разборки на запчасти и реализации.

В числе подозреваемых – двое. В полиции уверяют, что на их счету три официально доказанных на сегодняшний день факта кражи транспортных средств.

Сейчас сотрудники полиции проверяют причастность задержанных к другим аналогичным преступлениям в регионе.

"Операцию по разоблачению и задержанию автоворов провели сотрудники нашего подразделения при содействии коллег из отдела полиции при УП Алмалинского района. Подозреваемые задержаны.

Основной фигурант – 33-летний гражданин У. Он вскрывал чужие машины и угонял. Второй соучастник преступлений – 29-летний гражданин К., который помогал прятать и перегонять угнанный автотранспорт.

На данном этапе расследования установлена причастность "дуэта" к угонам трех авто с Алмалинского и Медеуского районов города. Эти машины найдены и возвращены истинным владельцам", – сообщил начальник Управления криминальной полиции ДП города Алматы Куатбек Науатов.

Подозреваемые водворены в изолятор временного содержания. В отношении них заведено уголовное дело. Ведется расследование.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1963891-ugonyali-i-razbirali-na-zapchasti-v-almaty-orudovali-seriynye-avtougonschiki/