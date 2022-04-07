Людей эвакуировали ночью из аэропорта Шымкента (видео)

Место происшествия. Кадр из видео: Otyrar.kz

Поздней ночью 7 апреля из аэропорта Шымкента эвакуировали людей из-за сообщения о заложенном взрывном устройстве. Сейчас по данному факту проводится расследование, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции на транспорте МВД РК.

"7 апреля текущего года данный факт зарегистрирован в Линейном отделе полиции на станции Шымкент по статье 273 УК РК "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма". В настоящее время проводится расследование", - сообщили в ДП на транспорте.

Другую информацию в интересах следствия в ведомстве не разглашают.

По данным Otyrar.kz, эвакуация людей из аэропорта Шымкента из-за сообщения о заложенном взрывном устройстве началась в 02.00 часов ночи 7 апреля.

Полиция и ДКНБ совместно со службами воздушной гавани провели специальные мероприятия. После проверки установлено, что информация оказалась ложной.

Сейчас аэропорт Шымкента работает в штатном режиме.

Напомним, в конце марта в нескольких городах Казахстана в полицию поступили десятки сообщений о минировании различных объектов. К счастью, они не подтвердились.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1963884-lyudey-evakuirovali-nochyu-iz-aeroporta-shymkenta-video/