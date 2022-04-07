Вандалы обворовали Кенсайское кладбище в Алматы (видео)

Кенсайское кладбище. Фото: almaty.tv

На Кенсайском кладбище в Алматы орудуют вандалы – неизвестные срезали и украли железные ограждения с трех захоронений. Полиция южной столицы возбудила уголовное дело. Родственники усопших считают, что в произошедшем есть вина и администрации кладбища.

Как рассказала телеканалу "Алматы" жительница мегаполиса Шынар Тергемесова, она часто приходит к могиле своих родителей. Недавно женщина обнаружила, что вандалы спилили и унесли железные оградки с захоронений.

"Когда я приходила осенью, могилки были в целости и сохранности. Недавно, на 8 марта, я также хотела побыть с родителями, тогда и увидела, что оградок нет. Я была расстроена и в то же время переполнена злостью. Как можно издеваться над мертвыми? Это же бесчеловечно!" – возмущена Шынар.

Корреспонденты телеканала, побывавшие на кладбище, отмечают, что ограждение срезано гладко и ровно, что означает, что вандалы использовали спецоборудование для резки металла. Журналисты задаются вопросом, почему в таком случае охрана кладбища не услышала громких звуков.

По мнению алматинки, на кладбище орудует целая группа вандалов, так как перевезти тяжелый чугун в одиночку довольно сложно.

Женщина высказала свое возмущение администрации кладбища. Там в свое оправдание заявили, что ничего не видели, и сослались на нехватку сотрудников охраны.

"У нас тут три человека работает. Ну, если посмотреть, наверное, не хватает. У нас территория большая - примерно 85-86 гектаров. Это, конечно, было в ночное время, я думаю. А днем такого не бывает", - прокомментировал произошедшее сотрудник спецкомбината ритуальных услуг Калихан Игликов.

Родные усопших, между тем, обратились в полицию.

"Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по статье 188 УК РК. Создана следственная оперативная группа. В ее состав вошли сотрудники УП Медеуского района и криминальной полиции города.

Преступление непременно будет раскрыто. Ограды, скорее всего, сдавали на металлолом", - сообщила официальный представитель Департамента полиции Алматы Салтанат Азирбек.

Телеканал отмечает, что пока известны только три случая вандализма. Но Кенсайское кладбище огромное, поэтому не исключено, что спиленных оградок на самом деле гораздо больше.

Ранее сообщалось, что в Актау неизвестные разграбили кладбище ради металла.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1963853-vandaly-obvorovali-kensayskoe-kladbische-v-almaty-video/