Дальнобойщик изнасиловал несовершеннолетнюю попутчицу в Туркестанской области

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Специализированным межрайонным судом по уголовным делам Туркестанской области оглашен приговор в отношении обвиняемого в изнасиловании и совершении насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней, передает корреспондент NUR.KZ cо ссылкой на пресс-службу Туркестанского областного суда.

В судебном следствии установлено, что дальнобойщик, выезжая в Жетысай на своем личном грузовом автомобиле, увидел голосующую вдоль дороги несовершеннолетнюю.

Мужчина остановился и взял девочку в качестве попутчицы. По дороге у него появились недобрые намерения.

В целях осуществления преступного умысла он остановил машину и совершил насильственные действия сексуального характера. После случившегося потерпевшая пыталась покончить с собой.

Вина мужчины была доказана заключением судебной экспертизы, показаниями несовершеннолетней и свидетелей.

Приговором суда водитель признан виновным по всем статьям. Он получил 15 лет лишения свободы в колонии максимальной безопасности.

Вердикт еще не вступил в законную силу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1963753-dalnoboyschik-iznasiloval-nesovershennoletnyuyu-poputchitsu-v-turkestanskoy-oblasti/