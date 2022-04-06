Обещал закрыть дело: бывшего следователя осудили в Шымкенте за взятку

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Экс-полицейский оказался на скамье подсудимых. Его осудили на три года за получение взятки, передает Otyrar.kz.

Уголовное дело в отношении старшего следователя Енбекшинского района Шымкента было заведено по факту получения взятки. За обещание прекратить уголовное преследование он потребовал 500 тысяч тенге.

Суд полностью признал вину следователя. Ближайшие три года экс-полицейский проведет в колонии и больше не сможет занимать определенные должности. Вдобавок к этому его лишили звания "старший лейтенант полиции".

"Прокурор просил назначить подсудимому по части 2 статьи 366 УК наказание в виде 3 лет лишения свободы, с лишением звания "старший лейтенант полиции". Подсудимый и адвокат просили назначить наказание в виде штрафа.

Однако судом Б. А. был признан виновным и приговорен к 3 годам лишения свободы с отбыванием наказания в учреждениях уголовно-исполнительной системы средней безопасности, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью и лишением звания "старший лейтенант полиции". Приговор суда не вступил в законную силу", — сообщил судья Каратауского районного суда Шымкента Ермек Есиркепов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1963738-obeschal-zakryt-delo-byvshego-sledovatelya-osudili-v-shymkente-za-vzyatku/