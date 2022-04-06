Женщину заживо сожгли в Туркестанской области

Иллюстративное фото: pexels.com

В Сайрамском районе, в 30 км от Шымкента, произошло зверское убийство. Пожилую женщину облили бензином и подожгли, в результате чего она скончалась. Подробности преступления озвучили в департаменте полиции Туркестанской области, передает Oryrar.kz.

По данным ведомства, конфликт случился между мужчинами. Один из них ударил другого. После чего последний в нетрезвом состоянии пришел домой к обидчику, проник во двор и разбил окно.

На шум из дома вышла пенсионерка. Пьяный злоумышленник облил ее бензином и поджег, в результате чего она скончалась.

Оба подозреваемых были задержаны по "горячим следам". В отношении одного из них возбудили уголовное дело по статье 293 УК РК "Хулиганство". Суд отпустил его под залог.

Другого мужчину взяли под стражу. Расследование проводится по ст.99 УК РК "Убийство".

"Назначены эк­спертизы. Выясняются все обстоятельства произошедшего. Инци­дент произошел на бы­товой почве", - пояснили в департаменте полиции Туркестанской области.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1963676-zhenschinu-zazhivo-sozhgli-v-turkestanskoy-oblasti/