Голого мужчину, разгуливающего по аэропорту, сняли на видео в Алматы

Голый мужчина в аэропорту Алматы. Кадр из видео: instagram.com/kris.p.brothers

Абсолютно голого мужчину, разгуливающего по территории аэропорта Алматы, сняли на видео - ролик появился в соцсетях. В Департаменте полиции на транспорте прокомментировали кадры, передает корреспондент NUR.KZ.

Видео опубликовала Instagram-страница kris.p.brothers.

На кадрах видно, как полностью обнаженный мужчина идет в сторону стоящих самолетов.

В Департаменте полиции на транспорте рассказали, что произошло.

Сообщается, что минувшей ночью сотрудники транспортной полиции задержали в аэропорту Алматы 25-летнего мужчину.

"При проверке установлено, что данный гражданин 6 апреля в 00:10, раздевшись догола, перелез через забор ограждения возле терминала местных прилетов аэропорта. В последующем он побежал в сторону взлетно-посадочной полосы, где был задержан сотрудниками службы авиационной безопасности", - говорится в сообщении правоохранительных органов.

Отмечается, что при задержании мужчина вел себя неадекватно.

Медосвидетельствование установило, что молодой человек находился в состоянии алкогольного опьянения легкой степени.

В отношении нарушителя составлены три административных протокола по статьям "Распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения", "Мелкое хулиганство" и "Проход без надлежащего разрешения по территории аэропортов, аэродромов".

"Административные материалы направлены в суд для рассмотрения по существу", - заключили в полиции.

Инцидент прокомментировали и в аэропорту Алматы.

"Международный аэропорт Алматы подтверждает, что данный инцидент произошел на территории аэропорта. Неизвестный перелез через ограждение и побежал в сторону перрона. Служба авиационной безопасности аэропорта сразу же его задержала и передала в Линейный отдел полиции. Ведется расследование", - сообщили в пресс-службе авиагавани.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1963674-gologo-muzhchinu-razgulivayuschego-po-aeroportu-snyali-na-video-v-almaty/