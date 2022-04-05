Иностранца с 22 тоннами контрабандных сигарет задержали в Казахстане (видео)

Кадр из видео: АФМ РК

В Алматинской области задержали иностранца, занимавшегося экономической контрабандой. В настоящее время досудебное расследование в отношении него завершено. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Агентства РК по финансовому мониторингу.

Расследование проводилось территориальным департаментом АФМ по Мангистауской области.

Установлено, что иностранец, используя подложные документы, по схеме "лжетранзита" осуществил незаконный ввоз в Казахстан сигарет весом 22 тонны.

В агентстве сообщили, что злоумышленник разработал преступный план. Он управлял грузовым автомобилем с товаром, фиктивно заявленным к транзиту из Азербайджана в Афганистан по территории Казахстана - из морского порта "Курык" Мангистауской области до Жамбылской области.

Однако мужчину задержали с поличным при выгрузке сигарет в Алматинской области.

"Приговором суда незаконно ввезенный контрабандный груз обращен в доход государства", - отметили в АФМ.

Какое наказание получил иностранец, не уточняется.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1963591-inostrantsa-s-22-tonnami-kontrabandnyh-sigaret-zaderzhali-v-kazahstane-video/