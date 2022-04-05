Мужчину с особо крупной партией героина задержали в Алматы (видео)

Задержание. Кадр из видео: Polisia.kz

Алматинские полицейские задержали мужчину, которого подозревают в хранении наркотиков. В ходе обыска был изъят героин в особо крупном размере, сообщается на официальном медиа-портале МВД Polisia.kz.

39-летний подозреваемый был задержан в ходе оперативно-розыскных мероприятий возле рынка, расположенного в Жетысуском районе Алматы.

Замначальника Управления по противодействию наркопреступности ДП города Сагындык Аяганов рассказал подробности задержания.

"При личном досмотре у подозреваемого было изъято два полиэтиленовых свертка, внутри которых находилось вещество в виде порошка и комочков бежевого цвета, со специфическим запахом. Со слов задержанного, наркотики он приобрел у неизвестного мужчины. Согласно результатам экспертизы, изъятое вещество является наркотическим средством “героин” в особо крупном размере", - сообщил он.

В настоящее время в отношении задержанного проводится досудебное расследование по уголовной статье "Незаконное обращение с наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами без цели сбыта".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1963575-muzhchinu-s-osobo-krupnoy-partiey-geroina-zaderzhali-v-almaty-video/