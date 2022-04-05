Две фуры с грузом почти на 300 млн тенге угнали в Алматинской области (видео)

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В Алматинской области угнали два грузовика с турецкой тканью почти на 300 млн тенге. Преступление произошло в Жамбылском районе. 28 марта в полицию с заявлением обратился житель южной столицы. Об этом сообщается на официальной странице департамента полиции региона в Instagram.

По данным ведомства, 28 марта в полицию обратился алматинец. Он сообщил, что близ села Актерек были угнаны две фуры с дорогостоящим грузом.

Выяснилось, что нанятые им дальнобойщики перевозили из Турции в Алматы ткань для штор. Грузовики похитили при остановке водителей на отдых у одного из придорожных кафе.

Владелец груза оценил ущерб в более 280 млн тенге.

При проведении специальных мероприятий правоохранители разыскали угнанные машины в соседнем Карасайском районе. Оказалось, что ткань из них уже успели перегрузить и вывезти в Алматы.

В течение двух суток стражи порядка установили подозреваемых и местонахождение груза. Одного из причастных к краже, 42-летнего жителя села Тургень Енбекшиказахского района, задержали и доставили в полицию.

"Задержанный сознался в краже. Турецкая ткань найдена и возвращена в полной сохранности законному владельцу", - сообщил начальник управления криминальной полиции ДП Алматинской области Асхат Данияр.

Расследование проводится по ст.188 ч.4 УК РК (Кража, совершенная в особо крупном размере). Подозреваемый помещен в изолятор временного содержания. Мероприятия по розыску и задержанию остальных соучастников продолжаются.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1963496-dve-fury-s-gruzom-pochti-na-300-mln-tenge-ugnali-v-almatinskoy-oblasti-video/