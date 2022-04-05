Арестован подозреваемый в избиении женщины-директора сауны в Косшы

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4 апреля суд арестовал подозреваемого в избиении управляющего директора сауны в Косшы. Об этом сообщили в пресс-службе департамента полиции Акмолинской области, передает корреспондент NUR.KZ.

По информации ведомства, деяние мужчины квалифицировано по ст.293 ч.1 УК (Хулиганство).

"4 апреля судом Косшы в отношении подозреваемого санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей. Досудебное расследование продолжается, по результатам которого по делу будет принято процессуальное решение", - сообщили в департаменте полиции Акмолинской области.

Напомним, рано утром 2 апреля мужчины находились в сауне в Косшы и распивали алкоголь. Они отказывались платить, тогда с ними решила поговорить 31-летняя управляющая. На что один из посетителей отреагировал агрессивно. Он стал избивать женщину по телу и голове. Инцидент попал на видео.

Стражи порядка задержали 37-летнего астанчанина и водворили в ИВС.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1963485-arestovan-podozrevaemyy-v-izbienii-zhenschiny-direktora-sauny-v-kosshy/