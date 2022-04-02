"Отказывались платить": женщину избили в сауне в Акмолинской области

Кадр из видео: Астана, хочу похвалить/пожаловаться/facebook.com

В соцсетях распространяется видео с избиением управляющей сауны в городе Косшы. Отмечается, что инцидент произошел 2 апреля в 7 часов утра. Ролик прокомментировали в департаменте полиции Акмолинской области, передает корреспондент NUR.KZ.

"Двое мужчин в нетрезвом состоянии отказывались платить. Один из них избил женщину-администратора, а второй наблюдал и бездействовал! Заявление уже в полиции", - говорится в подписи к опубликованному в соцсетях видео.

В департаменте полиции Акмолинской области сообщили, что инцидент произошел 2 апреля в одной из саун Косшы.

По данному факту было начато досудебное расследование по ст.293 ч.1 УК РК (Хулиганство).

"Лица на видеозаписи находились в сауне и распивали спиртное. Около 07.30 часов управляющий директор заведения, 31-летняя жительница Косшы, спустилась к посетителям, чтобы разобраться в причине неоплаты счета, на что один из клиентов беспричинно начал наносить телесные повреждения женщине в область головы и тела", - отметили в пресс-службе ведомства.

Стражи порядка в ходе оперативно-розыскных мероприятий установили 44-летнего жителя Косшы и двоих астанчан 36 и 37 лет.

При освидетельствовании на наличие алкоголя в крови у жителя Косшы и 36-летнего жителя Нур-Султана выявлено опьянение легкой и средней степени соответственно. Они водворены в столичный вытрезвитель.

"Подозреваемый 37-летний мужчина, наносивший телесные повреждения управляющей сауны, задержан и водворен в ИВС ОП Целиноградского района. Досудебное расследование продолжается", - резюмировали в ДП Акмолинской области.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1963251-otkazyvalis-platit-zhenschinu-izbili-v-saune-v-akmolinskoy-oblasti/