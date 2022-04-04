Сосед облил керосином и поджег: стало известно о состоянии ребенка из Рудного

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В управлении здравоохранения Костанайской области рассказали о состоянии ребенка, которого вместе с матерью сосед облил керосином и поджег. Мальчик до сих пор находится в реанимации, передает корреспондент NUR.KZ.

"Состояние ребенка тяжелое, но стабилизировалось. Он в реанимации. Часть ожогов зажила. Сейчас закончилась операция, проведена кожная пластика конечностей, грудной клетки и части спины", - сообщила пресс-секретарь управления здравоохранения Костанайской области Ксения Жилкибаева.

Она добавила, что у травматологов детской областной больницы большой практический опыт лечения ожоговых пациентов.

Напомним, 16 марта 44-летний житель Рудного постучал в квартиру соседей. Когда дверь открыли, он облил керосином и поджег 32-летнюю женщину вместе с ребенком.

В департаменте полиции региона рассказали, что пострадавший мальчик был помещен в реанимацию с серьезными ожогами - более 40% поверхности тела. У женщины - ожоги кистей рук.

Подозреваемого в покушении на убийство поместили под стражу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1963419-sosed-oblil-kerosinom-i-podzheg-stalo-izvestno-o-sostoyanii-rebenka-iz-rudnogo/