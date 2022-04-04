Шесть фур с фальшивыми документами задержали на границе с Кыргызстаном

Иллюстративное фото: pixabay.com

На границе Казахстана и Кыргызстана задержали шесть фур, которые везли различные товары по поддельным сопроводительным документам, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Комитета госдоходов МФ РК.

1 апреля водители грузовиков пытались ввезти в Казахстан из Кыргызстана крупную партию товаров народного потребления: одежду, обувь, косметику, посуду и другое.

Во время проверки шести грузовых фур выявилось, что компания, указанная в документах в качестве получателя из Республики Казахстан, не имеет никакого отношения к импорту ввозимых товаров.

Руководитель компании при этом представил заявление о непричастности к импорту, в связи с чем материалы по делу направят в суд в целях обращения товаров в доход государства.

Как пояснили в Комитете государственных доходов, схема ввоза товаров в адрес лиц, непричастных к импорту, используется для уклонения от уплаты НДС на импорт.

"В целях сокращения теневого товарооборота во взаимной торговле с Кыргызской Республикой проведен ряд рабочих встреч. Данный вопрос также рассмотрен в ходе заседания рабочей группы по торгово-экономическому сотрудничеству Республики Казахстан и Кыргызской Республики, прошедшей 15-16 февраля 2022 года в городе Алматы.

По результатам, Государственная налоговая служба при Министерстве финансов Кыргызской Республики взяла на себя обязательства по обеспечению с 16 февраля наличия у экспортеров электронных счетов-фактур (ЭСФ) на перевозимый товар при экспорте в страны ЕАЭС. Вместе с тем факты перемещения товаров без ЭСФ продолжаются", - сообщили в КГД.

Между тем, такие факты не редкость. Например, с 27 по 31 марта из 345 грузовых машин, перевозящих товары народного потребления китайского производства, 268 проехали без ЭСФ. В остальных случаях ЭСФ оформлены не на весь товар.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1963398-shest-fur-s-falshivymi-dokumentami-zaderzhali-na-granitse-s-kyrgyzstanom/