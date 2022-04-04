Антикор сообщил о задержании чиновника в Туркестанской области

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В получении взятки подозревают должностное лицо департамента медицинского и фармацевтического контроля Туркестанской области. В настоящее время по данному факту начато расследование. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Антикоррупционной службы Казахстана.

В ведомстве рассказали, что сейчас Антикоррупционной службой Шымкента начато досудебное расследование в отношении должностного лица департамента медицинского и фармацевтического контроля Туркестанской области.

Чиновника подозревают в получении на системной основе через посредников взятки в сумме 800 тыс. тенге от представителей частных медицинских центров за выдачу лицензии на осуществление деятельности.

"Подозреваемые лица задержаны в порядке ст.128 УПК. Иная информация в интересах следствия разглашению не полежит", - сообщили в Антикоррупционной службе Казахстана.

О том, кого еще задержали по этому делу, в ведомстве не уточнили.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1963358-antikor-soobschil-o-zaderzhanii-chinovnika-v-turkestanskoy-oblasti/