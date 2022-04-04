Браконьеры незаконно отстреливали диких гусей и уток в Туркестанской области

Фото: ДП Туркестанской области

В Туркестанской области задержали браконьеров, которые незаконно отстреливали диких гусей и уток. Всего и правонарушителей изъяли 26 туш птиц, охотничьи ружья и надувную лодку. Кроме того, разрешения на охоту у браконьеров тоже не оказалось, передает NUR.KZ.

"В рамках оперативно-профилактических мероприятий, направленных на выявление лиц, занимающихся незаконной охотой и браконьерством, сотрудники Местной полицейской службы Созакского районного отдела полиции выявили подозреваемых в нарушении природоохранного законодательства.

Так, ночью в районе озера Акжар стражи порядка совместно с представителями "Охотзоопрома" задержали двух мужчин, промышлявших незаконной охотой. Ими оказались жители Ордабасинского и Толебийского района, охотившихся на диких уток и гусей", - рассказали в пресс-службе Департамента полиции Туркестанской области.

Фото: ДП Туркестанской области

В ведомстве отметили, что в качестве доказательства полицейские изъяли два охотничьих ружья и надувную лодку, а также трофеи незадачливых охотников - 18 туш добытых гусей и 8 туш уток.

Как признались подозреваемые, они приехали в Созакский район поохотиться, но разрешения на охоту не имели.

Изъятые ружья и лодка. Фото: ДП Туркестанской области

"В настоящее время в отношении нарушителей проводится досудебное расследование по статье 337 УК "Незаконная охота". Стражи порядка устанавливают причастность подозреваемых к другим аналогичным преступлениям.

В свою очередь, полицейские Туркестанской области призывают граждан беречь природу и напоминают, что за незаконную добычу диких животных и растений, в том числе занесенных в Красную книгу РК, предусмотрена строгая ответственность", - сообщили в пресс-службе Департамента.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1963348-brakonery-nezakonno-otstrelivali-dikih-gusey-i-utok-v-turkestanskoy-oblasti/