ОПГ ликвидировали в ходе спецоперации в Нур-Султане (видео)

Кадр из видео: ДП Нур-Султана

Столичные полицейские провели спецоперацию по задержанию членов организованной преступной группы, занимавшейся наркоторговлей на территории Нур-Султана. В результате спецоперации задержаны шесть человек, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на ДП Нур-Султана.

Сообщается, что в результате четко спланированных мероприятий были задержаны организатор и основной поставщик наркотиков. В салоне их авто нашли 28 кг гашиша.

После задержания поставщика и организатора полицейские вышли на остальных членов ОПГ - задержаны еще 4 человека, которые, как сообщили в полиции, выполняли указания организатора, в том числе встречали товар, фасовали и хранили в определенном месте, а после занимались его реализацией.

"В состав преступной группы входят уроженцы Костанайской области, а основным поставщиком является уроженец Жамбылской области", - отметили в правоохранительных органах.

При обысках в местах проживания задержанных изъяли еще 9 кг гашиша. Всего же у ОПГ было изъято 37 кг наркотического вещества, или более 10 тыс. разовых доз. На черном рынке их стоимость составила бы больше 45 млн тенге.

Против задержанных возбуждены уголовные дела по статьям 262 УК РК "Создание и руководство организованной группой, а равно участие в ней" и 297 УК РК "Сбыт наркотических средств в особо крупном размере, совершенный преступной группой". Им грозит до 20 лет колонии с конфискацией имущества.

"Все задержанные содержатся под стражей, ведется следствие", - заключили в полиции.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1963346-opg-likvidirovali-v-hode-spetsoperatsii-v-nur-sultane-video/