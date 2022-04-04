Астанчанка выпила с новым знакомым в кафе и осталась без телефона (видео)

Кадр из видео: ДП Нур-Султана

Случайное знакомство и последующее застолье закончилось для астанчанки обращением в полицию - женщина обнаружила, что новый знакомый украл ее телефон, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции Нур-Султана.

По подозрению в краже задержан 40-летний уроженец Монголии.

По версии полиции, мужчина вечером, увидев в кафе одинокую посетительницу, попросился за ее столик и предложил выпить. Далее, когда опьяневшая женщина уснула, предполагается, что он украл ее телефон и поспешил покинуть кафе.

В полиции отметили, что женщина не заметила кражу, но увидев, что "кавалер" покидает ее, спросила, куда он уходит. На это мужчина заверил свою спутницу, что ненадолго отойдет.

В итоге астанчанка, не дождавшись знакомого, обратилась в полицию.

Отмечается, что задержанный уже дал признательные показания. Он заявил, что продал украденный телефон.

"По данному факту проводится досудебное расследование по статье "Кража", устанавливается его причастность к аналогичным ранее совершенным преступлениям.

Департамент полиции Нур-Султана рекомендует гражданам быть бдительными, не оставлять ценные вещи без присмотра, также не доверять малознакомым лицам", - отметили в правоохранительных органах.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1963343-astanchanka-vypila-s-novym-znakomym-v-kafe-i-ostalas-bez-telefona-video/