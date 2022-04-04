Актюбинка обманула суд, чтобы защитить мужа-насильника

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

33-летняя жительница Каргалинского района Актюбинской области дала ложные показания в суде, чтобы выгородить мужа, которого судили за изнасилование и насильственные действия сексуального характера, передает газета "Диапазон".

По данным издания, в суде супруга подсудимого заявила, что ей позвонила потерпевшая, попросила приехать, но подробностей изнасилования не рассказывала. Во время разговора с ней потерпевшая якобы нечаянно порезалась ножом, а она помогла перевязать рану.

Но суд установил, что женщина дала ложные показания - потерпевшая получила раны во время нападения обвиняемого, то есть он непосредственно к этому причастен.

Отмечается, что актюбинка дала ложные показания, чтобы облегчить участь мужа - если бы потерпевшая получила ранение сама, то ему могли переквалифицировать статью на менее тяжкую.

Однако ложь не помогла женщине - ее мужа приговорили к 10 годам лишения. Ее саму осудили за дачу ложных показаний - ей назначено 5 лет лишения свободы условно.

Свой поступок осужденная объяснила тем, что хотела "спасти семью". Отмечается, что у пары есть дети.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1963319-aktyubinka-obmanula-sud-chtoby-zaschitit-muzha-nasilnika/